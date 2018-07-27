В Колумбии разрешил увольнять беременных при одном условии

Резонансное решение принял конституционный суд Колумбии, разрешив работодателю увольнять беременных сотрудниц, но не всех, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.



Как передает радио W, в целом суд подтвердил необходимость защиты прав беременных работниц, но только в том случае, если они уведомили работодателя об ожидающемся ребенке. В противном случае работодатель имеет право уволить сотрудницу в случае, если ее контракт в этот момент подходит к концу.

Суд счел излишним требовать от работодателей принятия на работу по окончании декрета, оплаты отпуска по беременности и родам и взносов на социальное страхование для работниц, которые были уволены без уведомления с их стороны о беременности.