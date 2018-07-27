В Колумбии разрешил увольнять беременных при одном условии

27 июля 2018 08:22

Резонансное решение принял конституционный суд Колумбии, разрешив работодателю увольнять беременных сотрудниц, но не всех, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как передает радио W, в целом суд подтвердил необходимость защиты прав беременных работниц, но только в том случае, если они уведомили работодателя об ожидающемся ребенке. В противном случае работодатель имеет право уволить сотрудницу в случае, если ее контракт в этот момент подходит к концу.

Суд счел излишним требовать от работодателей принятия на работу по окончании декрета, оплаты отпуска по беременности и родам и взносов на социальное страхование для работниц, которые были уволены без уведомления с их стороны о беременности.

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