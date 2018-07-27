Актер перепутал команды и болел за «Манчестер Юнайтед» на матче «Манчестер Сити»

Американский актер Нил Патрик Харрис, известный по роли Барни Стинсона в сериале "Как я встретил вашу маму", перепутал команды и болел за "Манчестер Юнайтед" на матче "Манчестер Сити". Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер вместе со своей семьей посетил встречу Международного кубка чемпионов между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем", которая прошла в Нью-Йорке на стадионе "Метлайф Стэдиум".

"Вперед, "Манчестер Юнайтед", - проскандировал Харрис на видеозаписи, опубликованной в инстаграме.

Отмечается, что "красные дьяволы" играли свой матч на другом побережье США.

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