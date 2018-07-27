Москва и Пекин подпишут соглашение о безвизовом режиме
Москва и Пекин подпишут соглашение о безвизовом режиме для туристов обеих стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев, передает Day.Az.
"Мы достигли понимания с китайской стороной и проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. В ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан", - отметил Королев.
Он добавил, что Китай заинтересован в развитии туристического потока в арктические регионы России, которые представляют особый интерес для путешественников.
В апреле китайские власти отмениливизовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. Они отметили, что с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
26 Июл. 16:03 12 170
-
26 Июл. 21:25 8 954
-
26 Июл. 22:46 8 328
-
26 Июл. 15:51 5 754
-
26 Июл. 16:50 4 570