Москва и Пекин подпишут соглашение о безвизовом режиме для туристов обеих стран. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев, передает Day.Az.

"Мы достигли понимания с китайской стороной и проведем еще ряд рабочих встреч по этому вопросу. В ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан", - отметил Королев.

Он добавил, что Китай заинтересован в развитии туристического потока в арктические регионы России, которые представляют особый интерес для путешественников.

В апреле китайские власти отмениливизовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань. Они отметили, что с 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань.

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