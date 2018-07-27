В США библиотекарь наворовал книг на 8 млн. долларов

27 июля 2018 13:44

В штате Пенсильвания архивист библиотеки за 20 лет украл редкие книги на сумму восемь миллионов долларов. Об этом сообщает издание New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Работник библиотеки действовал в сговоре с антикварным книготорговцем. Мужчины обвиняются в краже книг, карт, иллюстраций и фотографий. В числе похищенных изданий оказался труд учёного Исаака Ньютона "Математические начала натуральной философии" стоимостью 900 тысяч долларов.

Преступники продавали украденные вещи другим коллекционерам. Зачастую они использовали специальный нож, чтобы вырезать ценные карты и иллюстрации из книг. По данным экспертов, за два десятилетия из библиотеки пропало более 300 работ. Пропажу удалось обнаружить в ходе аудита.

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