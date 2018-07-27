На Майорке британских туристов будут спасать от "балконинга"

Британцев, прибывающих на отдых на Майорку, будут теперь стараться размещать преимущественно на первых этажах. Так отельеры хотят снизить весьма высокие, по их мнению, риски падения отдыхающих из Великобритании с балконов, сообщает АТОР.

В этом летнем сезоне в результате падения с балкона уже погибло четверо англичан. Трое из них стали жертвами так называемого "балконинга" (balconing): будучи в состоянии алкогольного опьянения они пытались перелезть с одного балкона на другой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Еще один турист погиб, не удержавшись на перилах балкона, когда сидел на нем. Несмотря на вину самих туристов, подобные инциденты серьезно влияют на репутацию гостиниц: родственники погибших обвиняют отели в недостаточной безопасности организации отдыха и требуют многотысячные компенсации.

Кроме того, высокие затраты на лечение тех, кто получил при падении травмы (а число таких случаев уже перевалило за 10), часто не покрываются страховками туристов и ложатся бременем на больницы Майорки. В среднем, лечение такого туриста-"летуна" обходится островной казне в 32 тысяч евро.

Чтобы снизить количество ЧП, отельеры острова вынуждены пересматривать политику проживания и селить туристов из Британии на первых этажах, а также увеличивать высоту балконных ограждений, а в некоторых случаях даже блокировать выход на балкон на высоких этажах, чтобы не провоцировать туристов на рискованные прогулки.



