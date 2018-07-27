В Египте бешеная собака покусала более 20 человек
27 июля 2018 15:14 161
Бешеная собака, появившаяся на улицах населенного пункта Дейрут провинции Асьют в Египте, покусала 23 местных жителя. Об этом пишет египетская газета "Эль-Ватан", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Собака появилась на улицах рано утром, и уже к полудню медики местной больницы, куда поступили с укусами 23 человека, забили тревогу и обратились в полицию с просьбой отловить животное. В больнице Дейрута не хватило лекарства, чтобы сделать уколы всем пострадавшим, поэтому часть отправили в больницу соседнего города. Все покусанные собакой останутся под наблюдением врачей. Животное полицейским пришлось отстрелить.
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