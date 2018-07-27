В Германии бушуют лесные пожары, огонь подбирается к столице

В Европе продолжает свирепствовать огонь - лесные пожары подбираются к столице Германии Берлину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, огонь на 90 гектарах свирепствует в федеральной земле Бранденбург - в 60 километрах от Берлина. Там объявили высший уровень опасности. К эвакуации готовят жителей города Фихтенвальде. Потушить пламя пытаются 200 спасателей.

Из-за пожара на автобанах у Потсдама образовались многокилометровые пробки. Трассы частично перекрыты для свободного проезда спасателей.

Напомним, недавно в Греции вспыхнул огромный лесной пожар. Облака дыма от пожара были видны даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Огонь в прибрежном регионе к западу от Афин заставил людей покинуть свои дома, много человек погибли или пострадали. В итоге количество погибших возросло до 79 человек.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook