Премьер Греции соберет чрезвычайное заседание кабмина в связи с пожарами

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас соберет чрезвычайное заседание кабинета министров в связи с лесными пожарами, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Заседание начнется в пятницу в 17:00 по местному времени. На встрече политики обсудят меры, которые будут приняты после прозвучавшего в среду объявления об оказании помощи пострадавшим.

В Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Число жертв пожаров уже достигло 87 человек, пострадали не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.

Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших. Ранее министр гражданской обороны страны Никос Тоскас заявил, что причиной лесных пожаров, вероятнее всего, стали поджоги.

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