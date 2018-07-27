Израиль нанес удар в секторе Газа в ответ на запуски горящих шаров

Самолет Армии обороны Израиля нанес в пятницу удар в сторону палестинских радикалов в секторе Газа, которые запускали воздушные шары с прикрепленными горящими предметами на территорию еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба в распространенном коммюнике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня группа террористов запускала шары с прикрепленными горящими предметами в сторону израильской территории из северной части сектора Газа, - говорится в документе. - В ответ самолет ВВС Израиля выстрелил в сторону этой группы".

Палестинские радикалы начали запускать воздушные змеи и шары с горящими предметами в сторону Израиля в ходе массовых выступлений на границе палестинского анклава, начавшихся в конце марта. Для нейтрализации воздушной угрозы израильская армия использует недорогие гражданские дроны, однако эта тактика не всегда приносит результат. Израиль считает запуск шаров и воздушных змеев на территорию Израиля террористической деятельностью. Жертв в результате нее нет, но ущерб от пожаров исчисляется миллионами долларов.