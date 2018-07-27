МИД Франции призвал к сотрудничеству с Россией по Сирии

27 июля 2018 19:52

Париж хочет работать с Москвой, чтобы сблизить позиции стран, оказывающих влияние в Сирии, и создать условия для политического урегулирования, заявил представитель французского МИД, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы хотим работать с Россией, чтобы сблизить точки зрения стран, оказывающих влияние в Сирии, и создать условия для всеобъемлющего и прочного политического решения", - сказал он на брифинге в пятницу.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что сотрудничество с Россией позволило обеспечить быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи в Сирию из Франции.

 
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az