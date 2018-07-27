В Индии 27 человек погибли из-за ливней
27 июля 2018 20:20 128
По меньшей мере 27 человек погибли в результате проливных дождей в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV со ссылкой на представителя правительства.
По словам представителя правительства, пострадали еще 12 человек, передает Day.Az.
Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх поручил местным органам власти начать спасательные операции и немедленно предоставлять финансовую помощь в соответствии с законом тем, чьи дома оказались разрушены.
Метеорологическая служба Индии предупредила, что такие осадки могут продолжиться во многих районах штата.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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