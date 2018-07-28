СМИ: Эрдоган впервые за 4 года посетит Германию
28 июля 2018 07:12 293
Президент Турции Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию, сообщает Reuters со ссылкой на субботний выпуск немецкой газеты Bild.
По информации источников издания, поездка может состояться в сентябре. Отмечается, что это будет первый визит Эрдогана в ФРГ с 2014 года и его первый визит в должности президента.
Программа визита может включать в себя прием у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальный банкет.
Отношения Берлина и Анкары ухудшились в 2016 году после подавления в Турции государственного переворота, в причастности к которому обвинили нескольких немецких журналистов турецкого происхождения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
08:59 51
Так человек влияет на Мировой океан
27 июля 20:48 376
В Барселоне таксисты объявили новую забастовку против Uber
27 июля 20:31 584
Россия начала поставки говядины в Турцию
27 июля 20:20 265
В Индии 27 человек погибли из-за ливней
27 июля 20:03 307
Акции Twitter упали после заявления Трампа о "теневом бане"
27 июля 19:52 270
МИД Франции призвал к сотрудничеству с Россией по Сирии
07:32
2 otaqlı ev yanıb
-
27 Июл. 17:06 6 467
-
27 Июл. 10:28 5 139
-
27 Июл. 21:27 3 556
-
27 Июл. 23:32 3 416
-
27 Июл. 14:59 3 211