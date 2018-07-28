СМИ: Эрдоган впервые за 4 года посетит Германию

28 июля 2018 07:12

Президент Турции Тайип Эрдоган совершит официальный визит в Германию, сообщает Reuters со ссылкой на субботний выпуск немецкой газеты Bild.

По информации источников издания, поездка может состояться в сентябре. Отмечается, что это будет первый визит Эрдогана в ФРГ с 2014 года и его первый визит в должности президента.

Программа визита может включать в себя прием у президента Германии Франка Вальтера-Штайнмайера и официальный банкет.

Отношения Берлина и Анкары ухудшились в 2016 году после подавления в Турции государственного переворота, в причастности к которому обвинили нескольких немецких журналистов турецкого происхождения.

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