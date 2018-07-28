Стрельба в доме престарелых в США: есть погибшие - ВИДЕО
28 июля 2018 09:29 187
По меньшей мере три человека человека погибли при стрельбе в одном из домов престарелых в американском городе Робстаун, штат Техас. В настоящее время территория учреждения оцеплена, на месте инцидента работают правоохранители. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.
Полиция попросила родственников пожилых людей приехать к месту происшествия. Также недалеко от учреждения дежурят бригады медиков.
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