Стрельба в доме престарелых в США: есть погибшие - ВИДЕО

По меньшей мере три человека человека погибли при стрельбе в одном из домов престарелых в американском городе Робстаун, штат Техас. В настоящее время территория учреждения оцеплена, на месте инцидента работают правоохранители. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Полиция попросила родственников пожилых людей приехать к месту происшествия. Также недалеко от учреждения дежурят бригады медиков.

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