Мужчине в ДТП проткнуло голову железным прутом - ФОТО

В Индии врачи смогли спасти жизнь пациенту, получившему тяжелейшую травму головы - через его череп насквозь прошёл железный прут. Как сообщает издание The Sun, 24-летний Мохаммед Тарик попал в ДТП в Калькутте, где и получил травму. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

По признаниям местных врачей, они и не рассчитывали, что молодой человек выживет. На рентгеновском снимке было видно, что прут прошёл сквозь переднюю часть черепа, мозг и вышел из задней части черепа Тарика. Врачам пришлось буквально оперировать вслепую, ведь сделать компьютерную томографию не представлялось возможным.

Тем не менее в ходе 2,5-часовой эндоскопической операции врачам удалось вытащить посторонний предмет из головы. А далее начался долгий курс терапии.

Спустя почти месяц после случившегося Тарик был выписан из госпиталя. Однако говорить о полном восстановлении не приходится. Из-за повреждения мозга речь молодого человека стала невнятной, а физические способности ограниченными. Врачи выразили надежду, что после курсов терапии к нему вернутся ясность речи и мобильность.