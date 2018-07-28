Американцы стали чаще обращаться за пособием по безработице
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тысяч и составило 217 тысяч человек. Об этом сообщается в отчете министерства труда США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен с 207 тыс. до 208 тыс., но остался минимальным с 1969 года.
Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 8 тыс. с ранее объявленного уровня, до 215 тыс.
Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 218 тыс. с 220,75 тыс.
Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 июля, сократилось на 8 тыс. - до 1,745 млн с пересмотренных 1,753 млн на предыдущей неделе.
Аналитики прогнозировали сокращение на 18 тыс. с ранее объявленных 1,751 млн, до 1,733 млн.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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