Американцы стали чаще обращаться за пособием по безработице

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тысяч и составило 217 тысяч человек. Об этом сообщается в отчете министерства труда США, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Показатель за предыдущую неделю был пересмотрен с 207 тыс. до 208 тыс., но остался минимальным с 1969 года.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 8 тыс. с ранее объявленного уровня, до 215 тыс.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 218 тыс. с 220,75 тыс.

Тем временем число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 июля, сократилось на 8 тыс. - до 1,745 млн с пересмотренных 1,753 млн на предыдущей неделе.

Аналитики прогнозировали сокращение на 18 тыс. с ранее объявленных 1,751 млн, до 1,733 млн.