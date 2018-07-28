Криптовалютам хотят придать легальный статус

Ведущая фондовая биржа Nasdaq провела на этой неделе в Чикаго встречу за закрытыми дверями, на которой представители традиционного финансового сектора и нескольких биткоин-бирж обсудили возможные пути легитимизации криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По его словам, на встрече присутствовали представители компаний с Уолл-стрит, а также несколько крупных криптовалютных бирж, включая Gemini братьев Уинклвоссов.

Целью встречи, по словам источника, стала разработка мер, которые помогут криптовалютной индустрии улучшить репутацию и обосновать свою потенциальную роль на глобальных рынках.

Также обсуждались возможные последствия от регулирования рынка в будущем и инструменты, необходимые для осуществления надзора в этой отрасли.

Официальный представитель Nasdaq подвтердил, что такая встреча действительно состоялась, однако от дальнейших комментариев отказался. Представители Gemini на запрос о комментарии на данный час не ответили.

Источник Bloomberg однако сообщил, что это не последняя встреча, на которой будут обсуждаться криптовалюты, добавив, что ее участники намерены решать дальнейшие вопросы в режиме диалога.

Напомним, в мае CEO Nasdaq Адена Фридман заявила, что будущее цифровых денег внушает ей оптимизм и что глобализированный платежный механизм, в основу которого лягут криптовалюты, не только позволит осуществлять трансграничные платежи, но и поддержит интернет-экономику .

Несколько ранее Адена Фридман говорила, что Nasdaq, если увидит готовность к более регулируемому рынку и справедливому условиям для инвесторов, может рассмотреть возможность размещения криптовалютных продуктов.

Добавим, что несколько криптовалютных бирж, включая Gemini, уже используют технологии Nasdaq для наблюдения за рынком и отслеживания торговых манипуляций.