Криптовалютам хотят придать легальный статус
Ведущая фондовая биржа Nasdaq провела на этой неделе в Чикаго встречу за закрытыми дверями, на которой представители традиционного финансового сектора и нескольких биткоин-бирж обсудили возможные пути легитимизации криптовалют. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По его словам, на встрече присутствовали представители компаний с Уолл-стрит, а также несколько крупных криптовалютных бирж, включая Gemini братьев Уинклвоссов.
Целью встречи, по словам источника, стала разработка мер, которые помогут криптовалютной индустрии улучшить репутацию и обосновать свою потенциальную роль на глобальных рынках.
Также обсуждались возможные последствия от регулирования рынка в будущем и инструменты, необходимые для осуществления надзора в этой отрасли.
Официальный представитель Nasdaq подвтердил, что такая встреча действительно состоялась, однако от дальнейших комментариев отказался. Представители Gemini на запрос о комментарии на данный час не ответили.
Источник Bloomberg однако сообщил, что это не последняя встреча, на которой будут обсуждаться криптовалюты, добавив, что ее участники намерены решать дальнейшие вопросы в режиме диалога.
Напомним, в мае CEO Nasdaq Адена Фридман заявила, что будущее цифровых денег внушает ей оптимизм и что глобализированный платежный механизм, в основу которого лягут криптовалюты, не только позволит осуществлять трансграничные платежи, но и поддержит интернет-экономику .
Несколько ранее Адена Фридман говорила, что Nasdaq, если увидит готовность к более регулируемому рынку и справедливому условиям для инвесторов, может рассмотреть возможность размещения криптовалютных продуктов.
Добавим, что несколько криптовалютных бирж, включая Gemini, уже используют технологии Nasdaq для наблюдения за рынком и отслеживания торговых манипуляций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!