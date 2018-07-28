В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу

В Чикаго легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Chicago Tribune.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данным издания, причиной экстренного приземления стал недостаток топлива.

Ранее сообщалось, что самолет Air China, выполнявший рейс из Парижа в Пекин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за информации о террористической угрозе.