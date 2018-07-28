В Нью-Йорке оцепили Trump Tower из-за подозрительного предмета
28 июля 2018 09:50 137
Полиция Нью-Йорка оцепила башню Trump Tower из-за подозрительного предмета, сообщает CNN.
Отмечается, что из-за инцидента была перекрыта прилегающая к зданию улица.
По данным телеканала, в здании были обнаружены три подозрительных пакета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Позже сотрудники правоохранительных органов заявили, что найденные пакеты не представляют угрозы.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере пять человек.
По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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