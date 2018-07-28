В Нью-Йорке оцепили Trump Tower из-за подозрительного предмета

Полиция Нью-Йорка оцепила башню Trump Tower из-за подозрительного предмета, сообщает CNN.

Отмечается, что из-за инцидента была перекрыта прилегающая к зданию улица.

По данным телеканала, в здании были обнаружены три подозрительных пакета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Позже сотрудники правоохранительных органов заявили, что найденные пакеты не представляют угрозы.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере пять человек.

По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.