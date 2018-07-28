В Японии отменили сотни авиарейсов - ПРИЧИНА

Приближение мощного тайфуна "Джондари" к юго-восточному побережью Японии привело к отмене не менее 377 внутренних авиарейсов и к частичной приостановке морского сообщения. Об этом сообщает телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Большинство авиарейсов связывают аэропорты в Токио, Осаке, Нагоя, а также Фукуоку на острове Кюсю. Частично нарушено паромное сообщение. Отменены несколько скоростных поездов.

Тайфун "Джондари", которому в Японии присвоен номер 12, движется из Тихого океана на северо-запад и к утру субботы приблизился к побережью Японии в районе префектуры Тиба. Затем, как ожидается, циклон изменит свое направление на западное и ударит по региону Кансай, пострадавшему в начале месяца от паводков и оползней, вызванных проливными дождями. В связи с приближением тайфуна не менее 80 тысяч человек получили рекомендации об эвакуации.

​В настоящее время давление в центре циклона составляет 970 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 35 метров в секунду, при порывах доходит до 50 метров в секунду. В ряде регионов скорость ветра уже достигает 40 метров в секунду. Циклон движется на северо-запад со скоростью 45 километров в час.

Ожидается, что за сутки в зоне прохождения тайфуна может выпасть до 400 миллиметров осадков. Специалисты предупреждают о повышении высоты волн до 10 метров и призывают жителей в районах возможного прохождения тайфуна воздержаться от выхода в море. Метеорологи также указывают на повышенную опасность схода оползней в результате проливных дождей.

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