Умер писатель Владимир Войнович

Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни, сообщили в ночь на субботу журналист Виктор Давыдов и писатель Виктор Шендерович в Facebook.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Два часа назад умер Владимир Войнович. Сердечный приступ", - написал Давыдов.

"Умер Владимир Войнович. Я ненадолго убирал этот пост, но увы, это не ошибка", - сообщил, в свою очередь, Шендерович.

Войнович - прозаик, драматург и поэт. Среди его работ наиболее известны повесть "Степень доверия"(1972), трилогия романов о солдате Иване Чонкине "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" (1969-1975), "Претендент на престол" (1979), "Перемещенное лицо" (2007), антиутопия "Москва 2042" (1986), пьеса "Кот домашний средней пушистости" (1990), роман "Монументальная пропаганда" (2000), "Портрет на фоне мифа" (2002) и "Автопортрет. Роман моей жизни" (2010).

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