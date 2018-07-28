Лесной пожар в Калифорнии уничтожил 500 домов

Природный пожар Carr Fire в округе Шаста на севере американского штата Калифорния уничтожил 500 и повредил 75 домов, сообщает департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты штата.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным департамента, на данный момент территория возгорания составляет более 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), при этом локализовано лишь 5%.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате природного пожара на границе американских штатов Калифорния и Орегон. В трех округах штата объявлен режим ЧС, сообщалось об эвакуации 12 тысяч жителей.

Пожарные работают в усиленном режиме, чтобы сдержать распространение огня. Всего задействовано более трех тысяч человек персонала, 328 пожарных расчетов и 17 вертолетов. В районе возгорания перекрыты дороги, в окрестных поселениях с десятками тысяч жителей, в том числе в некоторых районах административного центра округа городе Реддинг, объявлена обязательная эвакуация.

По данным Национальной метеорологической службы Сакраменто, съемка со спутника показала, что дымовой шлейф от пожара поднимается на высоту более девяти километров.

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