Армяне пытали жительницу России и сожгли ее дом

Трем уроженцам Армении на Алтае предъявлено обвинение в разбойном нападении с похищением крупной суммы денег и умышленном поджоге, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, дело армян слушается в Краснощековском районе Алтайского края. Следствие установило, что обвиняемые осенью прошлого года спланировали и совершили разбойное нападение, причем основательно подготовились к "делу": подготовили сменные одежду и обувь, перчатки. Вязаные шапки они использовали как маски - в них прорезали отверстия для губ и глаз.

"Готовясь к совершению преступлений, соучастники неоднократно приезжали в с. Суетка Краснощековского района Алтайского края, где производили предварительную разведку места, прилегающего к дому потерпевшей Б., определили пути подхода и отхода с места совершения преступлений", - говорится в сообщении прокуратуры.

В итоге, в заранее назначенный день нападение произошло: хозяйку дома (имя сокращено до Б.) схватили, залепили рот кляпом, сделанным из носка, угрожали, что сожгут и дом, и ее вместе с ней, если не отдаст деньги и ценное имущество.

Преступники связали руки и ноги своей жертвы электропроводами, чиркали зажигалкой у листа бумаги, душили ее шнуром.

В итоге преступники обыскали дом и похитили 111 164 рубля (чуть больше полутора тысяч долларов), после чего женщину вывели из дома, привязали ногами к столбу, а дом подожгли. Общий ущерб оценивается в 1 922 436 рублей.