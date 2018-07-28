Армяне пытали жительницу России и сожгли ее дом
Трем уроженцам Армении на Алтае предъявлено обвинение в разбойном нападении с похищением крупной суммы денег и умышленном поджоге, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, дело армян слушается в Краснощековском районе Алтайского края. Следствие установило, что обвиняемые осенью прошлого года спланировали и совершили разбойное нападение, причем основательно подготовились к "делу": подготовили сменные одежду и обувь, перчатки. Вязаные шапки они использовали как маски - в них прорезали отверстия для губ и глаз.
"Готовясь к совершению преступлений, соучастники неоднократно приезжали в с. Суетка Краснощековского района Алтайского края, где производили предварительную разведку места, прилегающего к дому потерпевшей Б., определили пути подхода и отхода с места совершения преступлений", - говорится в сообщении прокуратуры.
В итоге, в заранее назначенный день нападение произошло: хозяйку дома (имя сокращено до Б.) схватили, залепили рот кляпом, сделанным из носка, угрожали, что сожгут и дом, и ее вместе с ней, если не отдаст деньги и ценное имущество.
Преступники связали руки и ноги своей жертвы электропроводами, чиркали зажигалкой у листа бумаги, душили ее шнуром.
В итоге преступники обыскали дом и похитили 111 164 рубля (чуть больше полутора тысяч долларов), после чего женщину вывели из дома, привязали ногами к столбу, а дом подожгли. Общий ущерб оценивается в 1 922 436 рублей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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