В честь 1030-летия Крещения Руси в российских храмах будет совершён колокольный звон - ВИДЕО
28 июля 2018 13:24 138
28 июля, в день празднования 1030-летия Крещения Руси, в рамках акции "Слава Тебе, Боже" в российских храмах прозвучит колокольный звон, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. В Московском регионе он начнётся вскоре после полудня.
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