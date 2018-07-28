В честь 1030-летия Крещения Руси в российских храмах будет совершён колокольный звон - ВИДЕО

28 июля, в день празднования 1030-летия Крещения Руси, в рамках акции "Слава Тебе, Боже" в российских храмах прозвучит колокольный звон, передает Day.Az со ссылкой на RT.com. В Московском регионе он начнётся вскоре после полудня.

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