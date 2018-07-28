После лесных пожаров оппозиция в Греции требует отставки премьера

Греческая оппозиция требует отставки премьер-министра Алексиса Ципраса. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, накануне он объявил, что берет на себя политическую ответственность за национальную трагедию - лесные пожары. Их жертвами стали уже 87 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются. Как население Греции разбирается с последствиями удара стихии?

В списке пропавших без вести все еще остаются несколько десятков фамилий. Исследуется не только суша, но и море, где многие пытались спастись. Военные, полицейские и даже дайверы-волонтеры участвуют в поисковой операции. Найденные вещи - от одежды до телефонов и ключей - аккуратно складывают на берегу, потом отвозят на опознание.

"Я принесла цветы. Мы сами чудом выжили. Ждали в воде, пока огонь уйдет, шесть часов. Но многие знакомые и соседи погибли. Тяжело об этом говорить. Мой сын пытался спасти малыша. Мы до сих пор не можем поверить, что произошло", - говорит пострадавшая Фотини Матракебу.

К месту трагедии начинают приносить цветы. Те, кто выжил, едва находят силы, чтобы ответить на вопросы полиции. Версия о поджоге - ключевая. Но кому именно понадобились земли - пока непонятно. Местные жители уверяют: здесь хотели строить новые отели, а еще - открывать крупное предприятие. Пока слухов больше, чем фактов, но спутниковые снимки в день трагедии говорят о 13 точечных возгораниях в один момент вдоль трассы и в разных частях населенных пунктов.

Зайти можно в любой дом, и картина будет похожей. Пламя едва сохранило стены. Не уцелела ни техника, ни мебель.

Чтобы избежать гуманитарной катастрофы, по всему побережью открыты центры помощи. Волонтеры собирают, а потом раздают продукты, медикаменты и вещи. У большинства выживших нет даже одежды.

"Придут люди, которые будут заниматься доставкой всего этого. У нас примерно двадцать человек здесь, а в общей сложности около пятидесяти. Но это только здесь, на этой маленькой территории. Тут есть и другие центры", - говорит волонтер Еванджелин Каздаглис.

- И сколько таких центров?

- Хотя, я думаю, вся эта территория стала одним большим волонтерским центром.

Волонтеры помогают в расчистке территорий, пострадавших от пожаров, вывозят мусор и подметают улицы. Ближайшие выходные все жители центральной Аттики будут помогать жителям Мати и Кинеты в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Многие приходят посидеть на этом обрыве, где погибло самое большое число их друзей и родных. Приходят, чтобы почтить память и извиниться - за то, что всех не удалось спасти.

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