Китайцы построили невероятный небоскреб с водопадом - ФОТО

Люди согласны отправиться на край света, чтобы увидеть самую живописную достопримечательность природы - водопад. Поэтому не удивительно, что кому-то в китайской строительной компании Guizhou Ludiya Property Management пришла в голову мысль: "А почему бы нам не построить небоскреб с ниспадающим водопадом?" Вот так и появился самый высокий в мире искусственный водопад, а люди никак не могут решить, хорошая это идея или нет, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Нельзя отрицать, что водопад действительно выглядит эффектно, создавая великолепную радугу перед зданием, когда светит солнце. Но искусственному водопаду, расположенному в городе Гуйян, столице провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, требуется 4 больших насоса для подъема рециркулированной воды на высоту 107 метров, откуда она падает вниз.

Несмотря на то, что удалось преодолеть все трудности, с которыми столкнулись инженеры во время создания такого необычного сооружения, из-за затрат на электроэнергию, которые, как полагают, превышают 100 долларов в час, водопад используется только в особых случаях.

Некоторые жители Гуйян положительно воспринимают новую достопримечательность своего города, считая, что она поспособствует развитию туризма в провинции. К тому же, Хуангошу - самый известный водопад в Китае - также расположен в провинции Гуйчжоу, и водопад на небоскребе может быть оригинальной рекламой этому.

Но многие люди отреагировали негативно на осуществление этого проекта, т.к. считают его крайне расточительным.

Гуйян сейчас переживает быстрый рост, поскольку люди стекаются сюда со всех частей провинции, чтобы воспользоваться строительным бумом. А ведь всего лишь пять лет назад это была одна из беднейших провинций Китая.

Но сейчас правительство хочет построить большой центр обработки данных в Гуйяне. Таким образом, экономика быстро развивается. Такие компании, как Apple, Google и Amazon откроют свои офисы в Гуйяне.

Похоже, в Гуйяне могут появится и другие необычные небоскребы.

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