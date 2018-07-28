Иосиф Кобзон впал в кому

28 июля 2018 13:32

Депутат Госдумы РФ и эстрадный певец Иосиф Кобзон впал в кому. Его состояние резко ухудшилось этой ночью, сособщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что эстрадный певец подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.

Первый заместитель главы Комитета Госдумы РФ с 20 июля находится в реанимации в отделении нейрохирургии в одном из столичных медучреждений. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Серьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году. В 2004 году у певца выявили онкологию, после чего он перенес несколько операций.

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