Иосиф Кобзон впал в кому
28 июля 2018 13:32 371
Депутат Госдумы РФ и эстрадный певец Иосиф Кобзон впал в кому. Его состояние резко ухудшилось этой ночью, сособщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Ранее сообщалось, что эстрадный певец подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких.
Первый заместитель главы Комитета Госдумы РФ с 20 июля находится в реанимации в отделении нейрохирургии в одном из столичных медучреждений. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Серьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году. В 2004 году у певца выявили онкологию, после чего он перенес несколько операций.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Иосиф Кобзон впал в кому
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