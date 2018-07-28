Мусонные дожди в Индии унесли жизни почти 50 человек

28 июля 2018 14:35

По меньшей мере 49 человек погибли за последние двое суток в индийском штате Уттар-Прадеш, на который обрушились муссонные дожди. Об этом сообщает в субботу телеканал NDTV со ссылкой на неназванных представителей местных властей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 27 погибших. По данным телеканала, наибольшее число жертв - 11 - зарегистрировано в округе Сахаранпур. Еще шесть смертей зафиксировано в районе города Агра, где расположена "жемчужина Индии" - знаменитый мавзолей Тадж Махал. Сообщения о погибших поступают также из населенных пунктов и районов Меерут, Манипури, Касгандж и других.

В большинстве случаев люди гибли из-за обрушения крыш жилых домов, падения деревьев и электрических столбов, а также от ударов молний.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх ранее поручил местным органам власти начать спасательные операции и оказать финансовую помощь тем, чьи дома были разрушены из-за непогоды.

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