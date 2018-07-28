У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около острова Рауль в Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 09.28 по времени UTC. Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах к юго-востоку от острова Рауль (Raoul Island). Очаг располагался на глубине 34,7 километра, передает Day.Az.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.