У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение
28 июля 2018 15:30 103
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около острова Рауль в Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Толчки были зафиксированы в 09.28 по времени UTC. Эпицентр землетрясения находился в 90 километрах к юго-востоку от острова Рауль (Raoul Island). Очаг располагался на глубине 34,7 километра, передает Day.Az.
Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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