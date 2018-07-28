Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
28 июля 2018 18:06 289
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Телефонный разговор состоялся сегодня. "Руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию, сложившуюся вокруг генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в пресс-службе, передает Day.Az.
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