Макей и Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ

28 июля 2018 18:06

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Телефонный разговор состоялся сегодня. "Руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию, сложившуюся вокруг генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщили в пресс-службе, передает Day.Az.

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