В центре Москвы подросток напал на полицейского
Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 17-летнего молодого человека, который может быть причастен к нападению на полицейского в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Его местонахождения устанавливается", - сказал он.
Полиция накануне подтвердила, что в пятницу около 15 часов на улице 1-я Брестская, д. 33 на сотрудника столичной полиции произошло нападение. Неизвестный причинил полицейскому ранения острым предметом, после чего скрылся с места происшествия.
Как отметил источник, несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь, получил командир взвода полиции по охране посольств и консульств.
Мотивы нападавшего пока неизвестны, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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