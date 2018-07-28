В Испании открыли необычный музей мумий

В испанском муниципалитете Кинто в здании церкви Асунсьон открылась необычная экспозиция - музей естественных мумий, сообщает Euromag, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Все мумии были обнаружены прямо там же, при раскопках церкви, и сохранились они естественным путем, без вмешательства человека.

Церковь Асунсьон сама по себе является историко-культурным памятником, а последние три года здесь обустраивался новый музей. Помимо мумий на выставке демонстрируются хорошо сохранившиеся в тех же могилах находки: одежда, обувь, украшения и другие предметы.

В 2011 году во время археологических раскопок в Кинто под церковью обнаружили больше тысячи человеческих останков, которые были захоронены в XVIII - XIX веках. 15 из них по непонятным причинам мумифицировались. Специалисты связывают это с условиями почвы и стабильным температурным режимом в Кинто на протяжении всего года.