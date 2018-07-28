Уничтожен двигавшийся к базе Хмеймим беспилотник

ВКС РФ в Сирии 27 июля обнаружили и уничтожили запущенный с территории боевиков беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать седьмого июля с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства ВКС России был обнаружен приближавшийся к российской авиабазе Хмеймим с северо-западного направления БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия", - говорится в сообщении.

Добавляется, что штатными зенитными огневыми средствами "воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы".

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - отмечается в сообщении.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.