В Украине на мужчин напал рой шершней: есть погибший

В Днепре в результате нападения роя шершней погиб мужчина, еще один пострадал. Об этом сообщил начальник ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Сообщение от полиции сотрудники ГСЧС получили около 10:00 утра субботу. По адресу г. Днепр, Соборная р-н, Тоннельная балка рой шершней напал на двух мужчин. В результате происшествия один человек скончался на месте (возраст 72 года)", - говорится в сообщении.

Второго мужчину госпитализировали в больницу: его состояние устанавливается. На месте инцидента дежурит отделения аварийно-спасательного отряда спецназначения.