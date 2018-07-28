Представитель Эрдогана рассказал, как спасти отношения между Турцией и США

Официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что отношения между Турцией и США можно спасти и вывести на новый уровень, если Вашингтон с понимаем отнесется к опасениям Анкары в сфере безопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Отношения можно спасти и улучшить, если администрация США серьезно отнесется к опасениям Турции в области безопасности. Турция не может закрывать глаза на действия партнера по НАТО, когда они угрожают национальной безопасности внутри страны и за ее пределами", - отметил Калын в своей статье в газете Daily Sabah.

Он отметил, что "у президента (США Дональда) Трампа могут быть хорошие намерения в плане отношений с президентом Эрдоганом и Турцией". "Это может привести к аналогичному ответу, если отношения основаны на взаимоуважении и разделяемых интересах. Угрозы в отношении Турции не сработают. Это только навредит отношениям", - заявил представитель президента в статье.

"США в последние годы предприняли несколько шагов, чтобы подорвать стратегическое партнерство с Турцией и ослабить отношения, которые были прочными и взаимовыгодными. Турция не играла никакой роли в ухудшении этих отношений - кроме попыток спасти их от близоруких политиков в Вашингтоне", - заявил Калын.

Калын отметил, что "действия США создали серьезный кризис доверия среди турецких чиновников и населения в целом". "США не хотели сотрудничать с ВС Турции в кампании по освобождению Ракки. Вместо этого они установили отношения с террористами из курдских отрядов самообороны (YPG)", - добавил он.