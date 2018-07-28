Шокирующий ролик гибели девушки, которая решила станцевать на автотрассе - ВИДЕО

В Сети набирает популярность шокирующий ролик гибели девушки, которая решила станцевать под рэп на автотрассе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. На кадрах видно, как миловидная девушка едет за рулем дорогой машины и решает станцевать под заводную мелодию. Улыбаясь, она выходит на дорогу и начинает пританцовывать в такт музыке. Танцуя, девушка смотрит по сторонам и беззаботно улыбается. Однако спустя несколько секунд девушку сбивает проносящаяся на огромной скорости белая машина. Снимавшая видео подруга погибшей заходится в крике. Видно, как к сбитой девушке бросается случайный прохожий.

Нажмите на видео для просмотра:

