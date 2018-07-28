Появилось видео, демонстрирующее перенаселенность Австралии кенгуру - ВИДЕО
28 июля 2018 23:07 254
Жительница штата Новый Южный Уэльс в Австралии запечатлела около тысячи кенгуру, бегущих через ее пастбище. Видео за неделю посмотрели более восьмисот тысяч раз, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Кенгуру - один из символов Австралии, за возможность увидеть которых в страну приезжают тысячи туристов, на самом деле представляют довольно большую угрозу для сельского хозяйства.
Автор видео заявила, что нашествие кенгуру привело к тому, что на ее угодьях в ближайшее время не смогут пастись овцы.
Издание отмечает, что численность кенгуру в Австралии за последние годы удвоилась и продолжает расти. По данным правительства, зарегистрировано уже более 46 миллионов особей.
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