«Челси» обыграл «Интер» в матче Международного кубка чемпионов

29 июля 2018 00:27

Лондонский "Челси" обыграл миланский "Интер" в матче Международного кубка чемпионов, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе "синих" отличился испанский полузащитник Педро, а у "нерадзурри" - Роберто Гальярдини.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане со счетом 5:4.

Футбол. Международный кубок чемпионов

"Челси" (Англия) - "Интер" (Италия) - 1:1 (5:4 по пенальти)
Голы: 1:0 - Педро, 8; 1:1 - Гальярдини, 49.

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