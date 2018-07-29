«Челси» обыграл «Интер» в матче Международного кубка чемпионов

Лондонский "Челси" обыграл миланский "Интер" в матче Международного кубка чемпионов, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе "синих" отличился испанский полузащитник Педро, а у "нерадзурри" - Роберто Гальярдини.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане со счетом 5:4.

Футбол. Международный кубок чемпионов

"Челси" (Англия) - "Интер" (Италия) - 1:1 (5:4 по пенальти)

Голы: 1:0 - Педро, 8; 1:1 - Гальярдини, 49.