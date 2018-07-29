«Челси» обыграл «Интер» в матче Международного кубка чемпионов
29 июля 2018 00:27 174
Лондонский "Челси" обыграл миланский "Интер" в матче Международного кубка чемпионов, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Основное время завершилось со счетом 1:1. В составе "синих" отличился испанский полузащитник Педро, а у "нерадзурри" - Роберто Гальярдини.
В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане со счетом 5:4.
Футбол. Международный кубок чемпионов
"Челси" (Англия) - "Интер" (Италия) - 1:1 (5:4 по пенальти)
Голы: 1:0 - Педро, 8; 1:1 - Гальярдини, 49.
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