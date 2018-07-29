В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали около 37 тысяч жителей
29 июля 2018 00:28 155
Около 37 тысяч жителей Калифорнии эвакуированы в результате лесного пожара, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, пожар усиливается, его площадь составляет около 328 кв. км.
Кроме того, пожар может уничтожить почти 5000 домов.
Ранее сообщалось, что в результате природных пожаров на границе Калифорнии и Орегона погибли два человека.
Отмечается, что был введен режим чрезвычайной ситуации на региональном уровне. Пожар разрушил около 20 зданий и сельскохозяйственных построек на территории округа. Причиной крупного пожара стали высокие температуры и усиление ветра.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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