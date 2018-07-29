Пять человек пострадали в аварии во время гонки в Бельгии - ВИДЕО

Пять человек пострадали в аварии на гоночной трассе Спа-Франкоршам в Бельгии. Авария случилась 28 июля во время гонки поддержки Super Trofeo, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Lamborghini шведа Фредерика Бломстедта вылетел с трассы после сближения с машиной соперника. Автомобиль врезался в барьер безопасности, за которым находились четверо маршалов.

В аварии серьезно пострадали пилот и один из комиссаров гонки. Отмечается, что их жизнь вне опасности. Троим другим пострадавшим помощь оказали на месте.

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