В Белграде застрелили адвоката экс-президента Югославии Милошевича
Белградский адвокат Миша Огнянович застрелен в субботу вечером на пороге своего дома в Новом Белграде. Как сообщает газета Blic, в ходе покушения также ранен 26-летний сын адвоката, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что нападение совершено в 19:30 на улице Антифашисткой борьбы. 57-летний адвокат был убит, когда вместе с сыном подходил к дверям своего дома.
На месте преступления работает полиция. Весь квартал оцеплен, идет проверка выезжающих автомобилей. Повсюду дежурят полицейские патрули.
Огнянович работал в юридической команде, защищавшей экс-президента Югославии Слобода Милошевича в Гаагском трибунале. В последние годы у него была очень успешная карьера. Сербские СМИ утверждают, что он защищал многих клиентов, совершивших тяжкие преступления, а в последние годы представлял криминального авторитета Луку Бойовича.
Газета сообщает, что за несколько последних месяцев в Белграде убиты несколько друзей Бойовича. По информации издания, это связано с войной криминальных кланов, занимающихся оборотом наркотиков. Предполагается, что адвокат мог стать жертвой бандитских разборок.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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