Страны G20 договорились усилить меры по борьбе с голодом

Министры сельского хозяйства стран G20 договорились усилить совместные меры по борьбе с голодом и недоеданием. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам встречи в Буэнос-Айресе. передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы берем на себя обязательство усилить международные механизмы, которые мы создали, чтобы совместно добиться мира без голода и недоедания", - сказано в документе.

Министры выразили "обеспокоенность тем, что после многих лет снижения числа голодающих в 2016 году этот показатель вырос и сегодня достигает 815 млн человек". Участники встречи отметили, что у "голода и недоедания есть разные причины, многие из них выходят за границы отдельных государств".