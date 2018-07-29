Страны G20 договорились усилить меры по борьбе с голодом
29 июля 2018 07:22 171
Министры сельского хозяйства стран G20 договорились усилить совместные меры по борьбе с голодом и недоеданием. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в субботу по итогам встречи в Буэнос-Айресе. передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы берем на себя обязательство усилить международные механизмы, которые мы создали, чтобы совместно добиться мира без голода и недоедания", - сказано в документе.
Министры выразили "обеспокоенность тем, что после многих лет снижения числа голодающих в 2016 году этот показатель вырос и сегодня достигает 815 млн человек". Участники встречи отметили, что у "голода и недоедания есть разные причины, многие из них выходят за границы отдельных государств".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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