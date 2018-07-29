Гроза в Москве сорвала первый в России концерт Gorillaz
Первый в России концерт британской группы Gorillaz, организованный в рамках фестиваля Park Live в Парке Горького, был прерван в субботу из-за разразившейся в Москве грозы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Музыканты, сыграв несколько песен, покинули сцену после того, как над Парком Горького началась гроза и пошел ливень. На экране над сценой появилась надпись: "Уважаемые друзья, в связи с форс-мажорными погодными условиями (сильной грозой) по техническим причинам группа Gorillaz не может продолжить шоу. Продолжение концерта может привести к человеческим жертвам".
После объявления толпа зрителей осталась на месте в ожидании продолжения, однако спустя полчаса начала расходиться.
Gorillaz выступали в столице в качестве хэдлайнеров второго дня музыкального фестиваля Park Live.
Ранее столичное ГУ МЧС РФ предупредило, что ливень, гроза и сильный ветер до 20 м/с продлятся в Москве до конца субботы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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