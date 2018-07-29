Эрдоган анонсировал встречу лидеров России, Турции, ФРГ и Франции
29 июля 2018 07:24 221
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры Турции, России, Германии и Франции проведут встречу в Стамбуле 7 сентября. Об этом сообщает CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, в ходе встречи стороны намерены обсудить ситуацию в Сирии.
Он также добавил, что планируется обсудить, что лидеры четырех стран "могут сделать для Сирии".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
28 Июл. 22:53 9 896
-
28 Июл. 21:20 6 236
-
28 Июл. 14:43 5 495
-
28 Июл. 16:45 3 899
-
28 Июл. 12:05 3 872