Эрдоган анонсировал встречу лидеров России, Турции, ФРГ и Франции

29 июля 2018 07:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что лидеры Турции, России, Германии и Франции проведут встречу в Стамбуле 7 сентября. Об этом сообщает CNN Turk, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в ходе встречи стороны намерены обсудить ситуацию в Сирии.

Он также добавил, что планируется обсудить, что лидеры четырех стран "могут сделать для Сирии".

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