США оставят большую часть Афганистана под контролем талибов

Военная стратегия США в Афганистане нацелена на удержание основных населенных пунктов, что позволяет боевикам движения "Талибан" взять под контроль большую часть страны. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, стратегия США предусматривает отступление афганских военнослужащих в крупные населенные пункты.

Как отмечается, основные усилия США будет сосредоточены на укреплении безопасности крупных афганских городов.

По мнению источников, это позволит талибам держать под контролем большую часть Афганистана.