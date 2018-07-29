Два канадца выиграли $27 млн в лотерею
29 июля 2018 08:02 122
В Канаде два гражданина страны выиграли в национальную лотерею $27 млн. Об этом сообщает CTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным телеканала, один из победителей проживает в провинции Онтарио, а второй в провинции Квебек.
Как отмечается, каждый из них получит примерно по $13,4 млн.
Ранее сообщалось, что житель американского штата Калифорния выиграл $522 млн в лотерею.
Как отмечалось, из $522 млн победитель лотереи сможет получить$308 млн наличными.
При этом сумма выигрыша стал пятой в истории организатора лотереи Mega Millions.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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