Два канадца выиграли $27 млн в лотерею

29 июля 2018 08:02

В Канаде два гражданина страны выиграли в национальную лотерею $27 млн. Об этом сообщает CTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным телеканала, один из победителей проживает в провинции Онтарио, а второй в провинции Квебек.

Как отмечается, каждый из них получит примерно по $13,4 млн.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Калифорния выиграл $522 млн в лотерею.

Как отмечалось, из $522 млн победитель лотереи сможет получить$308 млн наличными.

При этом сумма выигрыша стал пятой в истории организатора лотереи Mega Millions.

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