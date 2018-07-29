В Индонезии число погибших при землетрясении возросло до десяти человек

29 июля 2018 08:20

Число погибших при мощном землетрясении на индонезийском острове Ломбок возросло до десяти, сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на агентство по ликвидации катастроф, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Что именно привело к гибели людей, не уточняется. В агентстве добавили, что еще как минимум 20 человек пострадали.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на густонаселенном острове Ломбок в Индонезии в воскресенье в 6.47 (1.47 мск) в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от популярного у туристов острова Бали. Очаг землетрясения залегал близко к поверхности - на глубине 7,5 километра. Согласно данным индонезийского агентства геофизики и метеорологии, за землетрясением последовало как минимум 11 афтершоков.

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