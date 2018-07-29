В Китае гости провалились сквозь землю на свадьбе - ФОТО - ВИДЕО

В Китае гости прямо на свадьбе провалились сквозь пол. Видо инцидента опубликовало издание Beijing News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Происшествие случилось в одном из самых роскошных отелей города Шицзячжуа, провинция Хэбэй. Во время торжества пол под одним из столов на шесть человек провалился. Сидящие за ним гости упали сквозь пол. Шокированные родственники и друзья молодоженов помогли им выбраться. Троим из упавших потребовалась медицинская помощь.

Расследование показало, что причиной инцидента стали протекающие водопроводные трубы. Земля на этом месте размягчилась, начала проседать и вымываться, а слишком тонкий пол не выдержал веса стола и гостей.

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