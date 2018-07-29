В Китае гости провалились сквозь землю на свадьбе - ФОТО - ВИДЕО
29 июля 2018 09:09 263
В Китае гости прямо на свадьбе провалились сквозь пол. Видо инцидента опубликовало издание Beijing News, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Происшествие случилось в одном из самых роскошных отелей города Шицзячжуа, провинция Хэбэй. Во время торжества пол под одним из столов на шесть человек провалился. Сидящие за ним гости упали сквозь пол. Шокированные родственники и друзья молодоженов помогли им выбраться. Троим из упавших потребовалась медицинская помощь.
Расследование показало, что причиной инцидента стали протекающие водопроводные трубы. Земля на этом месте размягчилась, начала проседать и вымываться, а слишком тонкий пол не выдержал веса стола и гостей.
Нажмите на видео для просмотра:
09:54 137
Молния подожгла дом в Новой Москве
-
28 Июл. 22:53 12 746
-
28 Июл. 21:20 8 051
-
28 Июл. 14:43 5 522
-
28 Июл. 16:45 4 127
-
28 Июл. 12:05 4 098