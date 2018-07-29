В Германии выступили за ограничение срока полномочий канцлера

Лидер немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что срок правления канцлера Германии должен быть ограничен восемью или десятью годами, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Председатель правительства ФРГ избирается немецким бундестагом сроком на четыре года. Ангела Меркель заняла пост канцлера после очередных парламентских выборов в минувшем году в четвертый раз.

"Я выступаю за то, чтобы ограничить срок полномочий главы правительства в Германии восемью или десятью годами. Любой другой глава правительства был бы прогрессивнее, чем госпожа (Ангела - ред.) Меркель. Это связано с длиной срока", - заявил Линднер в интервью газете Bild am Sonntag.

Политик уверен, что на 13-м году службы Меркель уже "политически истощена". "В таком положении и с таким канцлером необходимого для Германии подъема добиться не удастся", - заключил он.