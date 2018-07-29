Американский рэпер получил пулевые ранения и вышел в прямой эфир

Американский рэпер и блогер Boonk Gang во время прямого эфира в социальной сети показал окровавленные пулевые ранения. Позже у себя в Twitter он опубликовал фотографию из больничной палаты, на которой видно, что у музыканта перевязана нога, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Получил два ранения, но я цел", - говорится в комментарии к фотографии.

Некоторые из подписчиков музыканта предположили, что, учитывая его скандальное прошлое, рэпер мог застрелить сам себя, либо это очередной пиар-ход. Однако большинство пожелали Boonk Gang скорейшего выздоровления.