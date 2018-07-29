После концерта Massive Attack в Киеве появились граффити Бэнкси

В Киеве сразу после концерта музыкальной группы Massive Attack появились граффити, подписанные известным стрит-арт художником Бэнкси. Фотографии рисунков публикуют в соцсетях жители города, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На одном из изображений мужчина бросает логотип Facebook. На других - орел с пистолетами бензозаправки вместо голов и крыса под зонтом. Рисунки нашли на улице Жилянской и на заправке на улице Набережно-Крещатицкая.

Личность художника Бэнкси до сих пор не установлена. В 2016 году британский журналист Крейг Уильямс провел расследование, в результате которого выяснил, что рисунки художника появлялись в местах гастролей Massive Attack. По его мнению, Бэнкси - один из основателей и участников группы Роберт Дель Ная.

Ученые из колледжа Королевы Марии Лондонского университета опубликовали исследование, в котором назвали известным граффитистом выпускника публичной школы в Бристоле Робина Каннингема. Эта версия считается наиболее вероятной.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 90-х. Его работы оцениваются в миллионы долларов, фирменный стиль художника - использование трафаретов.